Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек

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На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек. Об этом информирует ТАСС.
«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Причиной пожара в здании мог стать аварийный режим работы электросети. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Погибли люди.
Ранее в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья» сообщили, что подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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