Появились первые итоги исследования переписки убитых в Дагестане боевиков

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Террористы в Дагестане с самого начала намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом сказано в первых результатах исследования переписки убитых в Дагестане боевиков, передают «Известия».
Котельников изначально являлся одной из основных целей нападения. В ходе подготовки теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале, отмечает информагентство.
Личности боевиков уже установили, на воле могут находиться люди, участвовавшие в организации нападения, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.
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Личности боевиков уже установили, на воле могут находиться люди, участвовавшие в организации нападения, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.
«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — заявил собеседник издания.Котельников погиб в возрасте 66-лет. Мужчина прослужил у алтаря около 40 лет. Ранее родственники убитого раскрыли детали теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак