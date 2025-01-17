В подмосковном кондитерском цехе обнаружили 18 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Деятельность кондитерского цеха, расположенного в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, проверили полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии, в ходе проверки было выявлено 18 работающих там мигрантов-нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Прямо на производстве — с нарушением санитарных норм — жили и работали в несколько смен 18 граждан одной из стран Средней Азии, не соблюдающих миграционное законодательство. На них составили 18 протоколов за нарушение правил осуществления трудовой деятельности и 13 протоколов за нарушение режима пребывания нахождения на территории России», — говорится в сообщении.Нелегалов оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого, их выдворят за пределы страны. Кроме того, полицейские задержали 39-летнего москвича, подозреваемого в организации нелегальной миграции.
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