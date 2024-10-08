Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась

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Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. По информации правительства Крыма, пострадавших нет. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, также организованы пункты временного размещения. Сообщается, что происходит горение 3 резервуаров с нефтепродуктами.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2500 квадратных метров», — пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова