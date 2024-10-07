В Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе

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В подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. На месте происшествия работают пожарные, а также дежурят медики.
Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Иные подробности на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что несколько детей погибли в результате горения частного дома под Челябинском. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 19 специалистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Иные подробности на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что несколько детей погибли в результате горения частного дома под Челябинском. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 19 специалистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова