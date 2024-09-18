В подмосковном общежитии нашли 75 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
75 иностранцев, нарушающих нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе рейда-проверки в одном из общежитий в городе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по базам 75 проживающих в общежитии иностранцев — уроженцев ближнего зарубежья. В отношении всех проверенных составлены протоколы по факту нарушения правил въезда и пребывания на территории России, выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый и принято решение о выдворении нелегалов за пределы страны», — говорится в сообщении.Полицейские также установили 51-летнего организатора нелегальной миграции. Против него завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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