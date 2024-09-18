Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 Маковского арестован

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Судом был арестован пентхаус на западе Москвы, принадлежащий жене главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Замоскворецким судом Москвы был наложен арест на две квартиры, которые расположены в районе Фили. Одна из них находится на последнем этаже, её площадь составляет 168,70 квадратных метра, вторая квартира меньше — всего 61 квадратный метр, расположена она в этом же доме. Их цена составляет 80 и 40 миллионов соответственно.
По версии следствия, Евгений Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФГУП СПбНИИВС хотел получить взятку от гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Русбиофарм» Сергея Иссерса.
Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки). Грозит Маковскому от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) были признаны виновными в получении взяток от католических священников. По версии следствия, полковники они свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей.
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По версии следствия, Евгений Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФГУП СПбНИИВС хотел получить взятку от гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Русбиофарм» Сергея Иссерса.
Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки). Грозит Маковскому от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) были признаны виновными в получении взяток от католических священников. По версии следствия, полковники они свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей.
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова