Сбившему девять пешеходов в Благовещенске водителю отсрочили вынесение приговора

Фото: iStock/AMilkin
Суд отсрочил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, который сбил девять пешеходов в Благовещенске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.
Напомним, что в Благовещенске минивэн вылетел на тротуар и сбил пешеходов в районе перекрестка улиц Василенко-Воронкова. На месте ДТП погибли три человека. Двое скончались в больнице. Еще четверо получили тяжелые травмы. Водителем оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Было возобновлено судебное следствие, завтра суд планирует продолжить рассматривать уголовное дело.
Ранее сообщалось, что судом был арестован пентхаус на западе Москвы, принадлежащий жене главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку.
Читайте также:
СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве
Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
«Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Было возобновлено судебное следствие, завтра суд планирует продолжить рассматривать уголовное дело.
Ранее сообщалось, что судом был арестован пентхаус на западе Москвы, принадлежащий жене главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку.
Читайте также:
СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве
Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся в Египте
Дарья Осипова