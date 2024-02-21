Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих

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Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислав Иванов задержаны по причине подозрению в хищении. Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По данным агентства, в ВОГ происходили махинации с недвижимостью, принадлежащей организации. Это было зафиксировано в 6 регионах. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается в 211 млн рублей.
По информации следствия, сообщник избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий ВОГ по крайне заниженной цене. Отмечается, что в 2023 году за похожие махинации с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента организации.
Сотрудники правоохранительных органов забрали на допрос порядка 20 человек. Ряд фигурантов отпустили, а некоторых задержали на двое суток. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании как минимум пятерым из задержанных мер пресечения.
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По информации следствия, сообщник избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий ВОГ по крайне заниженной цене. Отмечается, что в 2023 году за похожие махинации с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента организации.
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Алина Юрчак