В подмосковном Одинцове пересмотрят несколько дел из-за шантажа следователя

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Несколько уголовных дел в Одинцове могут быть пересмотрены. Следователь МВД шантажировал подозреваемую, чтобы она стала заявителем по другим делам. Вероятно, кроме девушки есть и другие пострадавшие.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, Варю Лазареву подозревали в краже ноутбука у своего бывшего молодого человека. Следователь Артём Мохов занимался этим делом, но пара помирилась и его прекратили. Позже девушка снова стала подозреваемой — ее обвинили в том, что она взяла 300 тысяч и не вернула. Фактически Лазарева деньги не занимала, но правоохранители начали давить на неё и даже заставили написать расписку.
Осенью 2022 года следователь позвонил девушке и опросил её написать заявление на владельцев магазина, который занимается продажей техники. Мохов стал ей угрожать и девушка вынужденно согласилась. По указаниям следователя и за его деньги она приобрела наушники в магазине. Затем она дала «свои» показания с телефона, Мохов писал ей в мессенджере все ответы на вопросы следователей. Из-за угроз ей пришлось заявить, что она думала, что покупает настоящие эирподсы за несколько тысяч рублей. Хотя на самом эти наушники ей были не нужны и никаких претензий к продавцу у неё не было.
Когда давление на Варю из-за её «расписки» начало усиливаться, она обратилась в прокуратуру и рассказала о методах работы Мохова. Также подтвердились то, что никакие 300 тысяч она не брала.
В отношении следователя возбудили дело, его отправили в следственный изолятор.
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Осенью 2022 года следователь позвонил девушке и опросил её написать заявление на владельцев магазина, который занимается продажей техники. Мохов стал ей угрожать и девушка вынужденно согласилась. По указаниям следователя и за его деньги она приобрела наушники в магазине. Затем она дала «свои» показания с телефона, Мохов писал ей в мессенджере все ответы на вопросы следователей. Из-за угроз ей пришлось заявить, что она думала, что покупает настоящие эирподсы за несколько тысяч рублей. Хотя на самом эти наушники ей были не нужны и никаких претензий к продавцу у неё не было.
В отношении следователя возбудили дело, его отправили в следственный изолятор.
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Алина Юрчак