В подмосковном Раменском рухнул дрон с примотанной коробкой

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Потерпевший крушение дрон с примотанной к нему коробкой обнаружила на своём участке жительница Московской области, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, неопознанный беспилотник потерпел крушение в садовом некоммерческом товариществе «Жемчужина» деревни Поповка Раменского городского округа.
Как сообщила обнаружившая устройство местная жительница, по размеру беспилотник был примерно 50х50 сантиметров, а к его верхней части была примотана неизвестная коробка.
Взволнованная женщина вызвала правоохранителей, которые позвали на подмогу сапёров. К счастью, взрывных устройств на дроне обнаружено не было, однако, установить его хозяина ещё предстояит.
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Как сообщила обнаружившая устройство местная жительница, по размеру беспилотник был примерно 50х50 сантиметров, а к его верхней части была примотана неизвестная коробка.
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Евгения Парфентьева