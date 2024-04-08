Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом

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В Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Об этом информирует Телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — сообщается в публикации.Помимо этого, на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыто движение автомобилей. Федеральные автодороги не заблокировали.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Режим ЧС введен на всей территории области.
Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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