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Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом

В Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов и 18,4 тысяч участков
08 апреля 2024, 01:01
Фото: istock / Bilanol

Фото: istock / Bilanol

В Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Об этом информирует Телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — сообщается в публикации.
Помимо этого, на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыто движение автомобилей. Федеральные автодороги не заблокировали.



5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Режим ЧС введен на всей территории области.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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СКР показал кадры с места нападения наркоторговца на полицейских в Подмосковье
08 апреля 2024, 00:35

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России обнародовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в подмосковном Щелково. Видео публикует Телеграм-канал ведомства.
На кадрах сотрудники СК осматривает место происшествия и собирает улики.

Нападение произошло в воскресенье 7 апреля. При попытке задержания наркосбытчик открыл стрельбу по подмосковным полицейским. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

Сейчас ведутся поиски совершившего нападение. По предварительным данным, он мог скрыться на черном мотоцикле и направиться в сторону Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).



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ФСБ сообщила о разминировании границы ВСУ для отхода террористов
ФСБ: ВСУ разминировали границу для террористов, отходивших от «Крокуса»
08 апреля 2024, 00:14

Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

ФСБ передала «Первому каналу» и «России 1» запись допроса обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На кадрах террористы рассказали, что военнослужащие ВСУ совместно с офицерами украинских спецподразделений разминировали свой участок границы.
Они также заявили, что получали указания от никого Сайфулло и что после отхода на Украину им обещали по 1 миллиону рублей.

Спецслужбы РФ выяснили, что готовилось два коридора перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование около приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Как утверждают террористы, они должны были за 4 км до границы поджечь машину и пойти пешком по указаниям Сайфулло.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

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Участник «Дома-2» арестован по делу о торговле наркотиками
Экс-участник «Дома-2» Шароваров арестован за распространение наркотиков
08 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / Thomasaf

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Шароваров заключён под стражу по обвинению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«Предварительно установлено, что фигурант получил от соучастника 8 свертков с мефедроном для последующего незаконного сбыта на территории Москвы», – заявили в ведомстве.
Шароваров успел спрятать 2 свёртка в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля, другие 6 были обнаружены в куртке фигуранта. Все наркотики были изъяты из незаконного оборота

Знаменитости предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Ранее сообщалось, что подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора и цель бегства в Киев
ФСБ: обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора
07 апреля 2024, 23:56

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Координатора, который указал «Крокус Сити Холле» в качестве места для теракта и пути отхода к украинской границы, зовут Сайфулло. Об этом рассказали обвиняемые в теракте в ходе допроса. Его кадры публикует Первый канал, передает РИА Новости.
«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — заявил один из террористов.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украинские службы стоят за нападением на «Крокус». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#террористы
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Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол
112: во Владивостоке произошел пожар на уникальном ледоколе «Катерина Великая»
07 апреля 2024, 23:33

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивостоке загорелось единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса «Катерина Великая». Об этом информирует Телеграм-канал 112.
Сообщается, что площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Пожар начался во время техобслуживания в доках судоремонтного завода. Сведений о пострадавших нет.

«Катерина Великая» сошла с верфи 3 года назад. Это уникальный корабль, который способен доставлять грузы в арктических широтах. Судно способно преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров.

До этого Британия заявила об атаке на судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#судно
#корабль
#владивосток
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В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
07 апреля 2024, 21:31

Фото: МЧС России

Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводков, будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Важно организовать систему отмены платежей на время наводнения, не начислять оплату до тех пор, пока люди не вернутся в свои дома, и оперативно информировать население об этом через все доступные каналы связи», — заявил Паслер.
Кроме того, жителям, пострадавшим от наводнения, будут предоставлены кредитные каникулы.

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Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
07 апреля 2024, 20:54

Фото: МЧС России

К вечеру воскресенья, 7 апреля, уровень реки Урал вырос на девять сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
«Согласно данным оренбургского гидрометцентра, к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 864 см. Опасная отметка — 930 см. Неблагоприятное значение — 760 см. В реке Сакмара у Татарской Каргалы уровень воды составляет 765 сантиметров», — говорится в заявлении.
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, что привело к затоплению части города. В мэрии сообщили о четырех погибших. Половодье затронуло 27 муниципальных образований, и более четыре тысячи жителей региона были эвакуированы.

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В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
СК: в Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
07 апреля 2024, 20:44

Фото: istock / Dwirant

В городе Усинске, республика Коми, житель облил легковоспламеняющейся жидкостью двух женщин в общежитии и совершил поджог.
В результате инцидента женщины получили серьезные ожоги и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального следкома. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Полученные сведения указывают на то, что 43-летний мужчина, ранее судимый, нанес телесные повреждения пострадавшим, облив их легковоспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован.

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#мужчина
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В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
В Матвееве Кургане Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
07 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/sommersby

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель правительства региона, передает РИА Новости.
Он отметил, что на борту не было обнаружено взрывных устройств. Согласно данным Министерства обороны, российские системы противовоздушной обороны ночью сбили 44 украинских беспилотных аппарата над территорией Ростовской области. Губернатор региона пояснил, что эти цели были уничтожены в Морозовском районе.

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