В подмосковном швейном цехе нашли нелегальных мигрантов

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Четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии выявили полицейские в Московской области, нелегалы работали в цехе по пошиву спортивной одежды в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех располагался в техническом помещении. Там к деятельности по пошиву одежды было привлечено четверо иностранных граждан из республик Средней Азии, которые нарушили режим временного пребывания в России», — говорится в сообщении.На нелегалов составили протоколы по административным статьям «Несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания» и «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ» и по решению суда выдворили за пределы страны.
Сейчас полиция разыскивает организаторов нелегальной миграции.
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