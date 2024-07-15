«Скорую пожарную помощь» развернули под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ

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Десантники группировки войск «Днепр» развернули скорую пожарную помощь с комплексом КСП-10 для тушения пожаров, возникших в результате обстрелов ВСУ зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Об этом начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ с позывным «Гефест» рассказал РИА Новости.
Отмечается, что «скорая пожарная» представляет собой бронированный автомобиль КАМАЗ, на который установлен комплекс пожаротушения КСП-10. Установку сопровождает антидроновая мобильная группа. На текущий момент, с учётом степени возгорания, это лучшее средство для ликвидации огня.
Также такая установка может использоваться и в стационарных условиях, например, при тушении пожара на складе, рассказал военный.
С помощью такого комплекса можно в течение 20 секунд потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.
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Также такая установка может использоваться и в стационарных условиях, например, при тушении пожара на складе, рассказал военный.
С помощью такого комплекса можно в течение 20 секунд потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.
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Анастасия Чинкова