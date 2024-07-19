МЧС: площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 3,2 га

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Площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в два раза. Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает ТАСС.
«Площадь пожара увеличилась до 3,2 га», — сообщили в пресс-службе краснодарского МЧС России.Изначально пожар обнаружили через систему «Лесохранитель» и, согласно заявлению краевого Минприроды, его площадь достигала 1,5 га.
На данный момент спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.
Ранее сообщалось, что пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, который резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники.
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