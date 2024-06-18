Восемь человек погибли в страшной аварии на трассе М-5 в Рязанской области

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На трассе М-5 в Рязанской области произошла ужасная массовая авария. В результате погибли восемь человек.
Между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района на шоссе столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и два грузовика, передаёт телеграм-канал Mash. В результате аварии семь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один умер по дороге в больницу.
В результате столкновения пострадал 21 человек. Все они госпитализированы. Среди получивших различные травмы трое детей. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Выясняются все обстоятельства и подробности трагического происшествия. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.
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Александр Бойцов