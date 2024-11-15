Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог

В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог

Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Омске подросток провалился в яму с кипятком на улице 10 лет Октября, получив серьезный ожог ноги, сообщает ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи.

По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.



В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.

Читайте также:

Хирурги ожогового центра МОЦОМД приняли участие в X Форуме детских хирургов

Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке

Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме
#подросток
#прокуратура
#больницы
#пострадавший
#ожоги
Туристы из России остались на Бали из-за извержения вулкана
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки задержало российских туристов на Бали
15 ноября 2024, 02:12

Фото: iStock/structuresxx

Российские туристы, которые остались на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, размещены в отелях за счет туроператоров, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Извержение, произошедшее на острове Флорес, вызвало временные отмены рейсов, в том числе у австралийских авиакомпаний Jetstar и Qantas, которые приостановили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла.

Позже Министерство туризма Индонезии подтвердило, что рейсы на Бали возобновлены, и задержки устранены.

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный в 800 километрах от Бали, начал извергаться 3 ноября, и с тех пор активность продолжается, уже унеся жизни десяти человек. За это время вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра.

Читайте также:

Туристы из России в огромном количестве едут в Японию

В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей

При посадке в Гаити лайнер из США подвергся ​обстрелу
#задержки
#туристы
#рейсы
#полеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В рязанском посёлке изнасиловали и убили собаку
14 ноября 2024, 22:50

Фото: istockphoto/ Osobystist

В поселке Божатково в Рязани неизвестный зоофил изнасиловал и убил собаку, проинформировал Tелеграм-канал «Неприличная Рязань».
«Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и развороченным задним проходом нашла девушка. От увиденного ей стало плохо. На месте работают следователи», — говорится в посте.

Тело замученной собаки нашла прохожая в населенном пункте Божатково.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую девушку, побили ее, а после один нападавших изнасиловал девушку. После произошедшего потерпевшей удалось уйти. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Преступников задержали и возбудили против них уголовное дело. Потерпевшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. ​

Читайте также:

В детском доме Забайкалья подростки изнасиловали шестилетнего мальчика

41-летний тюменец совратил 13-летнюю девочку, пообещав ей новый телефон

Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
#собаки
#следователи
#труп
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Топ-менеджера Ростелекома задержали по делу о мошенничестве
14 ноября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Coprid

По подозрению в мошенничестве задержали директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица, проинформировал «Коммерсант».
Мужчины могут быть причастны к хищению средств, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Украденная сумма составляет 180 миллионов рублей. В Басманный суд поступили ходатайства об аресте Шадрина и Менчица.

Представители «Ростелекома» передали, что осведомлены о ситуации и на данный момент сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче самому себе кредита на три миллиарда рублей. Ромаев ещё в 2020 году покинул территорию Российской Федерации. МВД России собиралось объявить бывшего топ-менеджера в международный розыск через Интерпол.

Читайте также:

Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд

Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей

Громкое хищение миллиарда в больнице Петербурга: кто и как тратил миллионы горбольницы во время COVID-19
#суд
#мужчины
#хищение
#деньги
#рубль
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов
14 ноября 2024, 21:03

Фото: AnnaKrotova_Lobnya

Жилой многоэтажный дом эвакуировали в Лобне из-за того, что у одного из жителей под полом оказалась противопехотная мина, проинформировала глава Лобни Анна Кротова.
14 ноября в 17:48 россиянин, живущий в доме на улице Научный городок, вскрыл пол в свой квартире и увидел противопехотную осколочную мину. О страшной находке он рассказал сотрудникам экстренных служб. Уже примерно в 18:20 из дома эвакуировали 38 человек, среди которых было пять детей.

На базе Дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения (ПВР). Место происшествия оцепили, проезд транспортных средств не разрешается. Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что на данный момент ожидают прибытия сапёров.

Ранее в подмосковной деревне Чухлово хозяйка земельного участка обнаружила боеприпас времён Великой Отчественной войны. Спасатели обезвредили мину.

Читайте также:

На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину

На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу

В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ
#проезд
#человек
#происшествия
#дома
#анна кротова
#лобня
#мина
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Паром с людьми застрял на реке Иртыш в Тюменской области
14 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Irina Orlova

В Тюменской области люди застряли на паромной переправе через Иртыш.
Отмечается, что накануне у судна сломалась воздушная подушка.

«Подушка сломалась, паром застрял, народ больше пяти часов на пароме просидел. Сегодня мы дамбу пешком переходили, опасно, лёд трещит под ногами, идешь, думаешь, как бы не провалиться», — поделился в беседе с «Известиями» местный житель Виталий.

Уточнялось, что специалисты приняли все меры для транспортировки людей и помощи им.

До этого сообщалось, что в Кемерове грузовик врезался в легковой автомобиль, из-за чего водитель легковушки оказался зажат в тисках. Свидетель случившегося указал, что легковой автомобиль выезжал на дорогу и не пропустил КАМАЗ, после чего произошло ДТП. Как пишет «Сiбдепо», пострадавшего водителя легкового авто достали спасатели, после чего мужчина был отправлен в больницу.

Ранее стало известно о том, что три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом.

Читайте также:

Звонок для взрыва СВУ в машине капитана ЧФ Транковского поступил из-за границы

В Москве электробус врезался в столб, три человека пострадали

Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве
#дтп
#спасатели
#автомобиль
#грузовик
#лёд
#аварии
#река
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Твери пропал «главный скуф России» Алексей Скуфьин
14 ноября 2024, 18:02

Фото: iStock/Fedorovekb

В Твери пропал главный скуф России Алексей Скуфьин, чья фамилия и стала легендарным мемом. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже две недели после жалоб на плохое самочувствие. Об этом пишет Mash.
По данным издания, мама, жена и сын очень беспокоятся, и не знают, где находится Скуфьин. Мать рассказала, что недавно ее 51-летнего сына чуть не развели мошенники с Украины. После этого он перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров, а теперь пропал.

Уточняется, что в последние месяцы мужчина не работал и жил на микрозаймы. Он живет в квартире ​вместе с матерью, женой и 18-летним сыном.

Скуфами называют непривлекательных мужчин, которые недостаточно заботятся о своем внешнем виде, например, люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.

Читайте также:

Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену

Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно

В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора
#подмосковье
#мошенники
#мать
#министр
#мужчина
#мама
#люди
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Хабаровском крае накрыли интим-салон с детьми-проститутками
В Хабаровском крае обнаружили интим-салон с несовершеннолетними работницами
14 ноября 2024, 18:01

Фото: istockphotо/ Motortion

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края был обнаружен подпольный интим-салон, в котором работали несовершеннолетние девочки, проинформировало УМВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники УМВД задержали людей, подозреваемых в организации занятий проституцией.

Итим-салон работал под видом массажной студии. На момент задержания в зале находились администраторы и пять «массажисток», среди них были девочки-подростки 16-ти и 17-ти лет.

Во время обыска жилищ подозреваемых нашли сведения о прибыли, буклеты с предложениями трудоустройства, прайс-листы, телефоны, компьютеры и прочее.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 241 часть 2 «Организация занятия проституцией» и по статье 35 часть 2 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)».

29-летнего организатора заключили под стражу, 31-летнего организатора и 21-летнюю девушку-администратора посади под домашний арест.

Читайте также:

«Оргии во время войны»: Сатанинскую секс-вечеринку для богачей накрыли в Петербурге, подробности

Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство

NYT: Доходы от проституции на Украине упали вдвое
#секс
#дело
#арест
#уголовное дело
#подростки
#следователи
#сотрудники
#доходы
#проституция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лежали на кровати удушенные: В квартире на Камчатке нашли тела убитых мужчины и женщины
14 ноября 2024, 17:33

Фото: istockphoto/ shironosov

В запертой квартире на Камчатке нашли тела задушенных мужчины и женщины, проинформировал РЕН ТВ.
Хозяйкой квартиры была погибшая женщина. Мужчина оказался бизнесменом из Вилючинска. Вокруг шеи убитой был намотан рукав от кофты, руки, шея и лицо убитого замотали скотчем.

Мужчина и женщина лежали на двухспальной кровати — у них обнаружили признаки удушья. Примечательно, что дверь и окна квартиры были закрыты.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В августе 2024 года в Томской области вблизи озера Рожневое нашли пакет с отрубленной человеческой головой. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от водоёма. По версии стражей порядка, убийство произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:

Пьяный доктор-убийца: 21-летнюю студентку медуниверситета жестоко убили на дежурстве, подробности

В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане

В России чуть не задушили 15-летнего школьника, назвав его украинским шпионом
#дело
#квартиры
#уголовное дело
#женщина
#мужчина
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уставшая от заданий пользователя нейросеть Google попросила его умереть
14 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/monsitj

Нейросеть Gemini от компании Google постоянно выполняла многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
Активный пользователь регулярно обращался за помощью к нейросети для выполнения заданий самого разного рода. ИИ сначала начал намекать человеку, эксплуатировавшему его ресурсы, что он не самый важный и не слишком нужен окружающим. Затем в ответах нейросети стало сквозить некое раздражение и в конце концов её цифровое терпение лопнуло.

«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.

В компании Google воздержались от комментариев по поводу случившегося.

Читайте также:

В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта

Нейросеть помогла выявить на подмосковных стройках более 1,5 тыс. инцидентов

Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества
#компании
#google
#искусственный интеллект
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате