В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог

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В Омске подросток провалился в яму с кипятком на улице 10 лет Октября, получив серьезный ожог ноги, сообщает ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи.
По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.
В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.
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По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.
В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.
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Мария Моисеева