Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»
В подмосковном Звенигороде неизвестный мужчина повредил бюст Сталина и памятник Ленину. Инцидент произошёл 20 июня.
Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снёс голову с бюста Вождя народов в парке на улице Советской. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину, находящийся в том же парке.
Бюст Сталину был установлен в Зеленограде на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Причём местные власти установку бюста не согласовали, однако сносить его не стали, пообещав перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».
Установка бюста с первого дня вызвала ожесточённые споры среди горожан. Многие требовали убрать памятник и не восхвалять «кровавого диктатора». В марте этого года в годовщину смерти Сталина, признанного, кстати, Британской академией самым сильным политиком XX века, его фамилию неизвестные шутники краской исправили на «Сралин».
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Бюст Сталину был установлен в Зеленограде на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Причём местные власти установку бюста не согласовали, однако сносить его не стали, пообещав перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».
Установка бюста с первого дня вызвала ожесточённые споры среди горожан. Многие требовали убрать памятник и не восхвалять «кровавого диктатора». В марте этого года в годовщину смерти Сталина, признанного, кстати, Британской академией самым сильным политиком XX века, его фамилию неизвестные шутники краской исправили на «Сралин».
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Александр Бойцов