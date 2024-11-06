В Подольске беременная женщина умерла от вируса Коксаки

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за кражу 33 миллионов рублей у клиентов. Деньги он использовал для личных расходов, в том числе на отдых. Об этом 6 ноября сообщила прокуратура города.