В Подольске беременная женщина умерла от вируса Коксаки

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В Подольске скончалась 44-летняя женщина на 32-й неделе беременности. Причиной ее смерти, по предварительным данным, могло стать заражение вирусом Коксаки, который был привезен в Россию туристами из Турции, сообщает Mash.
Женщина начала чувствовать ухудшение состояния незадолго до своей смерти.
Изначально будущая мама пыталась заниматься самолечением, но после того, как у неё появились признаки желтухи, она обратилась за медицинской помощью и вызвала скорую.
К сожалению, врачи не смогли ей помочь, и она умерла. По мнению специалистов, причиной могло стать заражение вирусом Коксаки.
Ранее российские туристы, вернувшиеся из Турции, сообщили о вспышке вируса, который поразил десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Вирус был привезен в Россию, и случаи заболевания начали регистрировать в российских школах и детских садах, что привлекло внимание Роспотребнадзора.
Вирус Коксаки может вызвать серьезные повреждения в различных органах, включая мозг, сердце, печень, поджелудочную железу и плевру.
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Изначально будущая мама пыталась заниматься самолечением, но после того, как у неё появились признаки желтухи, она обратилась за медицинской помощью и вызвала скорую.
К сожалению, врачи не смогли ей помочь, и она умерла. По мнению специалистов, причиной могло стать заражение вирусом Коксаки.
Ранее российские туристы, вернувшиеся из Турции, сообщили о вспышке вируса, который поразил десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Вирус был привезен в Россию, и случаи заболевания начали регистрировать в российских школах и детских садах, что привлекло внимание Роспотребнадзора.
Вирус Коксаки может вызвать серьезные повреждения в различных органах, включая мозг, сердце, печень, поджелудочную железу и плевру.
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Дайана Хусинова