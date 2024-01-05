В Подольске на территории котельной патронного завода обнаружили три утечки

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Сразу три утечки обнаружены на территории котельной Климовского специализированного патронного завода в Подольске, экстренные службы начнут их ликвидацию в ближайшие два часа. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава города Григорий Артамонов.
По его словам, для поддержания тепла доставят около 10 тепловых пушек. Кроме того, ведётся наблюдение за температурным режимом в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы.
Ранее Telegram-канал BRIEF написал о том, что в Москве и Подмосковье фиксируется критический уровень аварий электроснабжения и аварий теплосетей. Аналогичная ситуация отмечается в Тульской и Владимирской областях. Накануне сразу три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщали об отключении электричества, отопления и воды.
Морозы в Московском регионе окрепли почти до -32°С, сообщили в Гидрометцентре России. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что нынешняя неделя является очень холодной для Москвы и Московской области.
Читайте также:
В Московской области зафиксировали 32-градусные ночные морозы
В Москве случился пожар на подстанции на Высоковольтном проезде
Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю
Ранее Telegram-канал BRIEF написал о том, что в Москве и Подмосковье фиксируется критический уровень аварий электроснабжения и аварий теплосетей. Аналогичная ситуация отмечается в Тульской и Владимирской областях. Накануне сразу три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщали об отключении электричества, отопления и воды.
Читайте также:
В Московской области зафиксировали 32-градусные ночные морозы
В Москве случился пожар на подстанции на Высоковольтном проезде
Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю
Артем Путинцев