В Подольске поймали серийного похитителя колбасы

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в серии краж товаров из продуктовых магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчина заходил в магазины, брал дорогие товары — колбасы, красную рыбу, алкоголь, складывал в сумку и уносил мимо касс, не заплатив. Таким образом он совершил четыре кражи. Ещё три раза во время таких краж его останавливали сотрудники магазинов, тогда он бросал собранные товары и убегал», — говорится в сообщении.Полицейские задержали мужчину недалеко от очередного места преступления. Задержанный оказался ранее судимым 29-летним приезжим из ближнего зарубежья. Он рассказал, что украденные товары продавал, а деньги тратил на свои нужды.
Против мужчины завели уголовное дело по трём статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Грабёж» и «Кража».
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