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В Подольске поймали серийного похитителя колбасы

26 сентября 2024, 09:13

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в серии краж товаров из продуктовых магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчина заходил в магазины, брал дорогие товары — колбасы, красную рыбу, алкоголь, складывал в сумку и уносил мимо касс, не заплатив. Таким образом он совершил четыре кражи. Ещё три раза во время таких краж его останавливали сотрудники магазинов, тогда он бросал собранные товары и убегал», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали мужчину недалеко от очередного места преступления. Задержанный оказался ранее судимым 29-летним приезжим из ближнего зарубежья. Он рассказал, что украденные товары продавал, а деньги тратил на свои нужды.



Против мужчины завели уголовное дело по трём статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Грабёж» и «Кража».

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#мвд московской области
В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных
26 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Новгороде по подозрению в незаконной миграции и участии в экстремистских группировках был задержан мужчина из Средней Азии. Пишет NEWSNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина признался, что красил губы и насиловал животных.

По предварительным данным, мигрант является сторонником движения АУЕ, признанного экстремистским в России. В ходе допроса выяснилось, что он занимался зоофилией вместе с другом, и эти действия были зафиксированы на видео. По его словам, они совершали это в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время оба мигранта депортированы из страны.

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#мужчина
#изнасилование
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Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял машины на знакомых
26 сентября 2024, 09:17

Фото: iStock/Rawf8

Один из участников уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество. Следствие полагает, что он переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, обвиняемый распределял средства, полученные преступным путем, в том числе приобретая автомобили, которые оформлялись на его родственников и доверенных лиц.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.

Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#имущество
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#обвинение
#рф
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В Амурской области школьник попался на угрозах нападения на школу за деньги
26 сентября 2024, 09:00

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Амурской области спецслужбы вычислили 14-летнего школьника, который вступил в переписку в чате с неизвестными, предложившими ему устроить нападение на школу за 1000 долларов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что подобные чаты также использовались школьниками, совершившими нападения на одноклассников в Иркутской и Челябинской областях.

Напомним, что 16 сентября 13-летний ученик челябинской коррекционной школы ворвался в класс с молотком в руках и совершил нападение на своих одноклассников. Серьезные травмы получили несколько человек, а утром 23 сентября, после завершения первого урока в школе № 1 Иркутской области, подросток набросился на своих одноклассников.

«Планировал массовое убийство»: за что школьник из Иркутской области набросился на сверстников с молотком
«Планировал массовое убийство»: за что школьник из Иркутской области набросился на сверстников с молотком

По данным канала, 22 числа 14-летний девятиклассник вступил в чат организации, где пропагандировались нападения на школы, самоубийства и другие незаконные действия. Один из администраторов, предположительно находящийся на Украине, спросил участников, кто может расстрелять класс за 1000 долларов. На это школьник ответил, что готов «поджечь ручку», а затем написал, что у него есть оружие и отправил фото в чат.

Несколько дней спустя парня вызвали на допрос. В ходе беседы с правоохранительными органами он признался, что подвергается регулярным травлям со стороны троих одноклассников и назвал их имена. Школьник пояснил, что его часто обзывают, дают подзатыльники и недавно засунули липкую конфету в волосы. Однако одноклассники, которых он обвинил в буллинге, все обвинения отвергнули, заявив, что лишь в шутку называли его «Кучеряшкой».

По информации знакомых, парень хорошо разбирается в химии и биологии, участвует в олимпиадах и говорил, что может изготовить бомбу. Однако дома у него не было найдено никакого оружия. Сам подросток пояснил, что писал это в шутку для самоутверждения. В настоящее время с ним работают сотрудники спецслужб.

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TOI: В Индии оглохший из-за петард тигр за два месяца съел десять человек
26 сентября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/TonyBaggett

В индийском штате Уттар-Прадеш поймали тигра, который за два месяца съел десять человек в районе тигриного заповедника Пилибхит. Агрессивное животное сумела выследить и усыпить специальная команда звероловов из заповедника.
Об этом сообщает издание The Times of India (TOI). Во время преследования хищника специалисты обнаружили, что он не реагирует на звуковые сигналы. Ветеринары предположили, что животное оглохло из-за гудков автомобилей и хлопков петард, которыми местные жители пытались его отпугивать. Последнее нападение случилось 9 сентября, а всего зверь за два месяца растерзал десять человек.

При обследовании животного зоологи выяснили, что оно находится в отличной физической форме. Отмечается, что это первый случай, когда был обнаружен тигр с отсутствием слуха. Пока неизвестно, стала ли глухота причиной агрессии зверя. Хищника поместили в зоопарк для дальнейших исследований.

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#тигры
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СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей
СК РФ: причину смерти четырех детей в Красноярском крае назовут через месяц
26 сентября 2024, 06:45

Фото: istock/Luka Pollak

Следственный комитет РФ сообщил, что точная причина смерти четырех детей в Красноярском крае, которые скончались после употребления пельменей, станет известна только через месяц.
Эксперты продолжают работать над выяснением обстоятельств трагедии, передает ТАСС. По данным СК РФ, дети могли отравиться неизвестным токсином.

«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз для определения точных причин смерти детей. Обычно такие исследования занимают около месяца», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В рамках расследования проводятся дополнительные исследования, включая судебно-химические экспертизы и проверки на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб продуктов. Сотрудники СК изъяли образцы пищи из дома погибших и магазина, где были приобретены злополучные пельмени.

Следователи подчеркивают, что задача по выявлению точного токсина, вызвавшего отравление, требует времени и тщательного анализа. Преждевременные выводы делать рано, а окончательные результаты помогут понять, как предотвратить подобные трагедии в будущем.

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Во Владивостоке раскрыли убийство семьи с тремя детьми, совершенное 30 лет назад

Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело об избиении школьника из-за языка

Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове
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#отравление
#дети
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#контроль
#ск рф
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Во Владивостоке раскрыли убийство семьи с тремя детьми, совершенное 30 лет назад
26 сентября 2024, 03:08

Фото: istock/Dzurag

Правоохранительные органы Владивостока завершили расследование громкого уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради получения квартиры. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Следователи установили обстоятельства исчезновения супругов и их трех малолетних детей, которые пропали без вести после продажи своей квартиры в 1994 году. Подозреваемые Сергей Смагин и Валерий Марков были задержаны в Волгограде и Красноярском крае. По версии следствия, мужчины вошли в доверие к семье, переоформили квартиру на подставное лицо, а затем убили всех пятерых членов семьи и спрятали тела.

Злоумышленники обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути автомобиль попал в ДТП. В итоге машину удалось сбыть всего за 300 долларов.

«Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке. Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову», — говорится в сообщении ведомства.
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Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело об избиении школьника из-за языка
Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением учительницей школьника
26 сентября 2024, 01:29

Фото: istock/undefined

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль расследование инцидента с избиением школьника учительницей после того, как он попросил вести урок русского языка на русском. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.
Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала о подробностях произошедшего. В пресс-службе подчеркнули, что лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей, должны не только освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.

Ранее Министерство иностранных дел России запросило разъяснения у Узбекистана после инцидента с избиением школьника. Москва попросила оценить ситуацию и принять меры в отношении виновного в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
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#инцидент
#меры
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Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове
26 сентября 2024, 01:25

Фото: iStock/Martin Leber

В Кемерове возле ТЦ «Я» на пересечении Кузнецкого и Советского пожилая женщина попала под трамвай, она получила значительные травмы.
По данным «Сiбдепо», пострадала 76-летняя женщина. Ее увезли в больницу на скорой помощи.

«Пожилой женщине оказали помощь на месте, на машине скорой помощи её увезли в больницу. Пока сложно говорить, кто нарушил ПДД, сотрудники ГИБДД разберутся», — сообщили пресс-службе КЭТК.

После ДТП на трамвайной линии временно приостановили движение некоторых трамваев.

Напомним, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.

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Рыбаки выловили редчайшего сельдяного короля, предвещающего катаклизмы
26 сентября 2024, 01:02

Фото: istock/scyther5

Австралийские рыбаки поймали редчайшую рыбу — сельдяного короля, который, по древним легендам, предвещает природные катаклизмы. Об этом сообщает Daily Mail.
Трехметровую рыбу обнаружил Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures. Он опубликовал фото с уловом, где позирует вместе с одним из участников круиза, держа в руках необычное животное с длинным, узким телом, головой, напоминающей лошадиную, и глазами «размером с тарелку».

По данным издания, рыба была случайно выловлена у берегов Северной территории Австралии. Обозреватель Northern Territory News Алекс Джулиус отметил редкость подобного улова в этом регионе.

«Я впервые слышу, чтобы кто-то поймал такую рыбу здесь. Обычно находят только выброшенные на берег останки», — заявил он.
Фото необычного улова вызвало споры среди зрителей телеканала Fishing Australia TV, который также разместил снимок на своей странице в соцсетях. Некоторые усомнились в подлинности снимка, предположив, что он мог быть сгенерирован нейросетью, а другие отметили сходство рыбы с гигантским морским коньком.

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