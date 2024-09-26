В Амурской области школьник попался на угрозах нападения на школу за деньги

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В Амурской области спецслужбы вычислили 14-летнего школьника, который вступил в переписку в чате с неизвестными, предложившими ему устроить нападение на школу за 1000 долларов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что подобные чаты также использовались школьниками, совершившими нападения на одноклассников в Иркутской и Челябинской областях.
Напомним, что 16 сентября 13-летний ученик челябинской коррекционной школы ворвался в класс с молотком в руках и совершил нападение на своих одноклассников. Серьезные травмы получили несколько человек, а утром 23 сентября, после завершения первого урока в школе № 1 Иркутской области, подросток набросился на своих одноклассников.
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По данным канала, 22 числа 14-летний девятиклассник вступил в чат организации, где пропагандировались нападения на школы, самоубийства и другие незаконные действия. Один из администраторов, предположительно находящийся на Украине, спросил участников, кто может расстрелять класс за 1000 долларов. На это школьник ответил, что готов «поджечь ручку», а затем написал, что у него есть оружие и отправил фото в чат.
Несколько дней спустя парня вызвали на допрос. В ходе беседы с правоохранительными органами он признался, что подвергается регулярным травлям со стороны троих одноклассников и назвал их имена. Школьник пояснил, что его часто обзывают, дают подзатыльники и недавно засунули липкую конфету в волосы. Однако одноклассники, которых он обвинил в буллинге, все обвинения отвергнули, заявив, что лишь в шутку называли его «Кучеряшкой».
По информации знакомых, парень хорошо разбирается в химии и биологии, участвует в олимпиадах и говорил, что может изготовить бомбу. Однако дома у него не было найдено никакого оружия. Сам подросток пояснил, что писал это в шутку для самоутверждения. В настоящее время с ним работают сотрудники спецслужб.
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