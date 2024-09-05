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Жителя Талдома поймали на краже лыжных ботинок и электропилы

05 сентября 2024, 10:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Ранее судимого за кражу 31-летнего жителя Талдомского округа задержали по подозрению в похищении вещей из чужого гаража, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Преступление произошло в посёлке Вербилки Талдомского округа. Следствие установило, что злоумышленник перелез через забор на территорию одного из участков, забрался в незапертый гараж и украл оттуда две пары горнолыжных ботинок, лыжи, четыре велосипеда, электропилу и снегоуборочную машину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступник несколько раз возвращался в гараж, что забрать понравившееся ему вещи. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.



Подозреваемого задержали, похищенное имущество было найдено в ходе обыска у него дома.

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#талдом
#кража
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге
05 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/vadimguzhva

Сотрудника элитного учебного заведения в Санкт Петербурге, работающего водителем и фотографом, задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 15-летней ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В рабочем кабинете школьного водителя обнаружили скрытые видеокамеры, а в квартире – интимные игрушки.

Следственные органы утверждают, что инцидент произошёл непосредственно в учебном заведении, предположительно, в конце предыдущего учебного года.

В отношении 57-летнего Сергея возбуждено уголовное дело по статье, касающейся сексуальных насильственных действий с участием несовершеннолетних. В настоящее время Сергей находится в изоляторе.

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#педофилия
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Стало известно, что успел сделать Павел Дуров перед задержанием
TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
05 сентября 2024, 06:57

Фото: соцсети П. Дурова

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Об этом информирует TF1.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Павел Дуров, его помощница и телохранитель сели в VIP-лаунже во время проверки документов. В этот момент к ним подошли полицейские и попросили подняться на верхний этаж. Позже они сообщили предпринимателю, что он задержан. По словам источника, бизнесмен «не мог в это поверить».

Ранее в госдуме предупредили уехавших из Российской Федерации об опасности повторения судьбы Дурова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что задержание Павла Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

До этого стало известно, что Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда с обязательством внести залог в размере €5 млн. Бизнесмен должен дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

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#бизнесмен
#запрет
#полицейские
#telegram
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В небе над Гомелем появился огромный огненный шар
Shot: Очевидцы сняли на видео огненный шар в небе над Гомелем
05 сентября 2024, 06:33

Фото: istock/undefined undefined

Местные жители в Гомеле, Беларусь, зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Кадры с огненным шаром публикует Shot.
Один из очевидцев рассказал, что перед появлением объекта был слышен взрыв. По данным авторов Telegram-канала, взрывы прозвучали около двух часов ночи по московскому времени, и их было два.

Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе. По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

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Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры

В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»
#взрывы
#жители
#происшествия
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Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры
Глава Новороссийска Кравченко: город атакован безэкипажными катерами ВСУ
05 сентября 2024, 04:13

Фото: istock/Alexander Denisenko

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке со стороны украинских безэкипажных катеров. В своем сообщении в Telegram он сообщил, что в настоящее время проводится отражение атаки.
Ранее в регионе был объявлен предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Мэр города призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и избегать нахождения на открытых пространствах. Он также напомнил о
правилах информационной безопасности, призвав не снимать и не публиковать в социальных сетях фотографии и видеоролики, а также не разглашать информацию о деятельности специальных и оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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#губернатор
#мэр
#Вячеслав Гладков
#всу
#атака
#вс рф
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Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах
SHOT: в белорусском Гомеле сообщают о взрывах над городом
05 сентября 2024, 03:59

Фото: Минобороны РФ

Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе.
По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над территорией страны. Министерство обороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, заявив, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт. Для предотвращения повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.

Напомним, в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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#взрывы
#происшествия
#александр лукашенко
#всу
#белоруссия
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Подросток увидел порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником
The Sun: Гося Кмейчик увидела порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником
05 сентября 2024, 03:42

Фото: istock/Synthetic-Exposition

Модель, снимающаяся для OnlyFans Гося Кмечик, проживающая в Великобритании, рассказала, что ее ребенку пришлось смириться с ее выбором профессии. Об этом она рассказала таблоиду The Sun.
Кмечик рассказала, что скрывала от семьи свой заработок, поскольку те придерживаются традиционных ценностей и такой выбор не оценили бы.

Тем не менее, 15-летний сын и ее брат однажды застали ее за съемкой эротического видео. Они тут же набросились на женщину с обвинениями. Брат девушки заявил, что она продает себя за деньги, и отказался считать ее сестрой.

«Это грустно, потому что мы были довольно близки всю жизнь. Прошло уже два года, а мы с тех пор не сказали друг другу ни слова», — подчеркнула Кмечик.
Она также рассказала, что непросто в этой ситуации и сыну. «Он понимает, что кому-то нужно оплачивать счета, объяснила Кмечик. Она заявила, что ее не волнует осуждение родственников, и продолжит работать для OnlyFans.

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Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*
#деньги
#видео
#семьи
#сын
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Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях
05 сентября 2024, 01:32

Фото: istock/Natalia Rusanova

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генерал сослался на 51-ю статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Однако, как отмечает издание, другие фигуранты дела начали сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дали показания, изобличающие Попова.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране.

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#суд
#следствие
#взятка
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В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»
Финские власти решили, что в русской школе могут распространять пропаганду
05 сентября 2024, 00:59

Фото: istock/Lev Karavanov

Финские власти решили закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, ссылаясь на «потенциальную угрозу национальной безопасности». Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на свои источники.
Учебное заведение, расположенное в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу, будет закрыто по причине опасений, что продолжение работы школы с преимущественно русским контингентом учащихся может стать инструментом распространения пророссийской пропаганды. В школе обучается 611 детей, из которых 37% — носители русского языка.

Источник издания отметил, что Финляндия не может допустить существования школы, которая фактически обслуживает одну национальность — русских.

«Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — добавил он.
Основной угрозой власти считают повышенное внимание российских СМИ к этому учебному заведению, которое, по мнению властей, может быть использовано в целях пропаганды.

Ранее сообщалось, что несколько российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за задолженностей по коммунальным платежам. Среди них актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

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#школы
#финляндия
#рф
#безопасность
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Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*
04 сентября 2024, 22:59

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жителя Курска, который самостоятельно спроектировал зенитный прожектор для обнаружения БПЛА, задержали за его передачу полку «Азов»*. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Устройство он отправил в Киев через Литву, чтобы украинцы могли сбивать российские беспилотники, указано в материале.
По данным издания, 45-летний Виталий Ревин, уроженец Черниговской области, консультировал «азовцев» в сборке прожектора, а когда они оценили устройство, то стали просить прислать еще.

По словам Ревина, прожектор, которым можно подсвечивать небо в поиске БПЛА, он собрал сам, закупив нужные комплектующие в Китае.
«Да, я знал, что полк «Азов»* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — заявил мужчина.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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