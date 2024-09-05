Жителя Талдома поймали на краже лыжных ботинок и электропилы

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого за кражу 31-летнего жителя Талдомского округа задержали по подозрению в похищении вещей из чужого гаража, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Преступление произошло в посёлке Вербилки Талдомского округа. Следствие установило, что злоумышленник перелез через забор на территорию одного из участков, забрался в незапертый гараж и украл оттуда две пары горнолыжных ботинок, лыжи, четыре велосипеда, электропилу и снегоуборочную машину», — говорится в сообщении.Отмечается, что преступник несколько раз возвращался в гараж, что забрать понравившееся ему вещи. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали, похищенное имущество было найдено в ходе обыска у него дома.
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