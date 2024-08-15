Мужчина выстрелил в ребенка в Дагестане

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Мужчина в Дагестане хотел пристрелить бродячую собаку, но случайно попал в ребенка, сообщает Mash Gor. Псы, бродившие вокруг дома в селе Чанда, скалились, пугая детей. Магомед достал ружье, не имея лицензии и решил пристрелить одну собаку. В результате попал в сарай, где в тот момент был сын его племянника. Пули задели ногу и руку, ребенка повезли в больницу.
Как выяснилось, раны не были серьезными, мальчик отделался перевязкой, и его отпустили. Мама пострадавшего не имеет претензий к Магомеду.
Ранее сообщалось, что пенсионер пригрозил взорвать бомбу в подмосковном поселке, если там не включат электроэнергию. Мужчину задержали. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме отопления.
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Никита Кротов