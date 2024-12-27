В Подольске вернули домой сбежавшую олениху Эльзу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске нашли олениху Эльза, покинувшую частное хозяйство в СНТ «Астра». В последний раз её видели бегущей по дороге в посёлке Быково, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Хозяйка искала животное в городских чатах и просил связаться с ней всех, кто знал о местонахождении питомца. Женщина переживала за судьбу своей любимицы. По её словам, животное безобидное и не боится подходить к людям», – рассказали в администрации.В два часа ночи строители СНТ «Изида» заметили олениху, подманили её яблоком и поймали. Об этом они рассказали председателю СНТ. Тот, в свою очередь, помог связаться с хозяйкой животного.
Утром Эльзу проводили домой. С ней всё хорошо, она отдыхает после предновогодних гуляний. Ветеринар обследовал олениху и заявил, что она вернулась домой целой и невредимой.
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Лора Луганская