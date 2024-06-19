В Подольске задержали мужчину и женщину с наркотиками и оружием

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
46-летнего мужчину и 49-летнюю женщину задержали в Подольске по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленники находились в машине на Парковой улице. У них нашли два свёртка с кристаллообразным веществом. А по месту проживания мужчины в ходе обыска были обнаружены 13 зип-пакетов с тем же содержимым, два пистолета и 19 патронов», — говорится в сообщении.По данным экспертизы, вещество является наркотиком метадоном, а один из пистолетов — это огнестрельное оружие. Кроме того, все 19 патронов оказались пригодными для стрельбы.
Следствие выяснило, что задержанные получили через мессенджер координаты закладки в Мытищах. Наркотики они собирались распространять в округе Подольск.
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