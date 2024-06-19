Ликвидаторов шахт заподозрили в махинациях

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Сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности провели больше 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что следственные действия проводили несколько десятков групп оперативников в Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской, Калининградской областях и в Пермском крае.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных лиц ГУРШ, а также связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго подрядчиков.
Заявителем выступает Минэнерго. Вместе с ФНС было выяснено, что практически все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 миллиардов рублей получили только 4 компании — «Промстрой», «Сибстройинвест», «Транспортник» и «Шахтастрой». На допрос был вызван генеральный директор ГУРШ Андрей Моисеенков.
По версии следственных органов, ведомство перечислило подрядчикам большие суммы денег, однако ход работ не проконтролировало. На берегах рек остался мусор, а здания и фундаменты снесены не были. Загрязненная вода из шахт попадала в реки. Акватория реки Усьва и ее берега оказались загрязнены.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.
По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных лиц ГУРШ, а также связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго подрядчиков.
Заявителем выступает Минэнерго. Вместе с ФНС было выяснено, что практически все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 миллиардов рублей получили только 4 компании — «Промстрой», «Сибстройинвест», «Транспортник» и «Шахтастрой». На допрос был вызван генеральный директор ГУРШ Андрей Моисеенков.
По версии следственных органов, ведомство перечислило подрядчикам большие суммы денег, однако ход работ не проконтролировало. На берегах рек остался мусор, а здания и фундаменты снесены не были. Загрязненная вода из шахт попадала в реки. Акватория реки Усьва и ее берега оказались загрязнены.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.
По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова