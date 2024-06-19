Ликвидаторов шахт заподозрили в махинациях

Сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности провели больше 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. Об этом информирует «Коммерсантъ».