В подростка выстрелили из пневматики в Подмосковье

16 мая 2026, 12:38

Адвокат Закирьянов: неизвестный стрелял из окна в подростка в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия из окна дома в подростка. Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи, сообщил адвокат семьи Роман Закирьянов, пишет РИА Новости.





Происшествие случилось в жилом комплексе на территории Люберецкого городского округа. Как рассказал защитник, компания подростков 14–15 лет вечером сидела во дворе на скамейке, не шумела, листая телефоны. Когда один из ребят встал, в его спину выстрелили из пневматики с верхнего этажа. В больнице из тела юноши извлекли пулю.



Заявление в полицию уже подали. Правоохранители начали проверку по сигналу из медучреждения, куда доставили раненого. Адвокат отметил, что содеянное квалифицируется как тяжкое хулиганство с применением оружия, а поскольку потерпевший — несовершеннолетний, дело относится к исключительной компетенции Следственного комитета России.



В правоохранительных органах пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения в ближайшие дни. Однако семья пострадавшего опасается, что часть записей к тому моменту может быть утеряна. Комментариев от официальных представителей ведомств на данный момент не поступало.



