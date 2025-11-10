В подвале дома в подмосковной Кашире нашли останки убитой 28 лет назад девочки
В Московской области 64-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы. Преступление он совершил в 1997 году. Как сообщает ГСУ СК России по региону, следствие заключило обвиняемого под стражу.
Инцидент произошёл 28 лет назад. Установлено, что мужчина поругался с девочкой, которая просила его покормить её. После спора он убил ребёнка. Чтобы скрыть следы преступления, преступник положил тело падчерицы в сумку, добрался до многоэтажного дома и закопал его в подвале.
Родственница девочки заявила о её пропаже, но тогда обстоятельства исчезновения ребёнка установить не удалось. В октябре этого года следствие возобновило работу по уголовному делу. Подозреваемого нашли и задержали.
На допросе мужчина рассказал о подробностях преступления и указал примерное место, где спрятал тело. В ходе поисковых работ специалисты обнаружили останки девочки. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: