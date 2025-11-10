В подвале дома в подмосковной Кашире нашли останки убитой 28 лет назад девочки

10 ноября 2025, 13:04

В Подмосковье раскрыли убийство 8-летней девочки, совершённое 28 лет назад

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области 64-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы. Преступление он совершил в 1997 году. Как сообщает ГСУ СК России по региону, следствие заключило обвиняемого под стражу.