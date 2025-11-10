Под окнами российской школы девушка в платке жестоко избила школьницу
В Самаре девушка в платке избила сверстницу возле школы. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «ЧП САМАРА».
Согласно записи, нападавшая сбила девушку с ног, после чего они обе упала на газон. Одна из участниц при падении ударилась головой об автомобильную покрышку, которая служит клумбой. После этого борьба на земле продолжилась ещё некоторое время.
За происходящей потасовкой наблюдала группа школьников, однако никто из них не предпринял попытки разнять драку.
«Хорошо! Ай, хорошо!» — сопровождали происходящее одобрительными комментариями.Сейчас отдел полиции по Промышленному району УМВД России по Самаре проводит проверку. Правоохранители устанавливают личности всех участников инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего.
