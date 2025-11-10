В Воронеже малыш рухнул в шахту лифта на глазах у родителей — видео
В Воронеже трёхлетний мальчик провалился в шахту лифта в новостройке. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Большой воронежский».
Ребёнок с родителями зашёл в подъезд, нажал кнопку лифта и облокотился на дверь. Створка неожиданно открылась, и мальчик упал в шахту. Отец бросился за ним, быстро достал сына, но самому ему для выхода потребовалась помощь соседа.
В больнице у мальчика диагностировали лишь испуг и несколько гематом. Отец рассказал, что дом сдали всего год назад, но лифты постоянно выходят из строя.
«Лифты в нашем новом доме просто ужасны. За весь год оба они работали всего месяца два. То один не работает, то другой, то вообще оба не работают. А когда они работают, ездить на них страшно: шум, скрип, скрежет. Новый лифт так работать не должен», — сказал он.Прокуратура начала проверку по факту происшествия.