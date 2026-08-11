В похоронном бюро нашли десятки разлагающихся тел с личинками

11 августа 2026, 12:40

В похоронном бюро Чикаго нашли 56 тел на разных стадиях разложения

Фото: iStock/kzenon

В Чикаго в одном из похоронных бюро полиция нашла 56 тел, находившихся на разных стадиях разложения. Об этом сообщает американский телеканал ABC7.