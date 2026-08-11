В похоронном бюро нашли десятки разлагающихся тел с личинками
В Чикаго в одном из похоронных бюро полиция нашла 56 тел, находившихся на разных стадиях разложения. Об этом сообщает американский телеканал ABC7.
Правоохранители прибыли в заведение после того, как местные жители начали жаловаться на зловоние, исходившее из здания на протяжении нескольких месяцев. Внутри стражи порядка обнаружили останки, некоторые из них были покрыты личинками.
Расследование показало, что сотрудники хранили тела при слишком высокой температуре. Также предполагается, что родственникам умерших могли выдавать урны с чужим прахом. Одна из клиенток рассказала, что директор учреждения при ней распылял дезинфицирующее средство, чтобы скрыть трупный запах.
Владельцами бюро оказались супруги Джоанна и Кларк Морганы. В 2024 году у мужчины уже отзывали лицензию, а его крематорий в Чикаго-Хайтс закрыли после обнаружения около сотни разлагающихся тел. Его жену лишили лицензии 5 августа из-за хранения останков в неудовлетворительных условиях. Ранее женщину уже неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушения.
Сейчас полиция пытается идентифицировать личности обнаруженных останков.
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