Полиция Приморья перекрыла канал нелегальной миграции

24 ноября 2025, 03:28

Фото: iStock/shakzu

Полиция в Приморье пресекла деятельность преступной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.





Уточняется, что шестеро местных жителей действовали в составе организованной группы и обеспечивали иностранцам незаконное пребывание в России с февраля по октябрь 2025 года.



Преступники организовывали для мигрантов фиктивную сдачу экзаменов на получение сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ.



