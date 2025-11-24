Полиция Приморья перекрыла канал нелегальной миграции
Полиция в Приморье пресекла деятельность преступной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Уточняется, что шестеро местных жителей действовали в составе организованной группы и обеспечивали иностранцам незаконное пребывание в России с февраля по октябрь 2025 года.
Преступники организовывали для мигрантов фиктивную сдачу экзаменов на получение сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ.
Фигуранты использовали подконтрольную им компанию для незаконной постановки мигрантов на миграционный учет без их фактического проживания по месту регистрации.
В настоящее время полиция продолжает устанавливать точное количество незаконно легализованных иностранцев в РФ и другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых.
Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до пяти миллионов рублей.