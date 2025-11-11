В Покровске в Якутии загорелся школьный автобус
В городе Покровск, расположенном в Якутии, загорелся школьный автобус марки «ПАЗ». Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник на улице Братьев Ксенофонтовых. В момент возгорания он оказался пустым, поэтому никто не пострадал. Пожарные оперативно отреагировали на вызов. Они прибыли на место происшествия и успешно потушили огонь. В результате произошедшего повреждены моторный отсек и салон автобуса на площади 6 квадратных метров.
Причины случившегося, а также возможные виновные и размер ущерба сейчас устанавливаются специалистами.
