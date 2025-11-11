Учительница завлекла школьника на ночовку у себя дома и изнасиловала

11 ноября 2025, 02:38

WFLD: В США 34-летнюю учительницу из Иллинойса арестовали за совращение школьника

Фото: iStock/NanoStockk

В американском штате Иллинойс учительницу арестовали по обвинению в совращении несовершеннолетнего ученика. Детали инцидента приводит WFLD.





Уточняется, что 34-летняя Джессика Бергманн преподавала в старшей школе города Орора. Полиция начала расследование в октябре после получения информации о подозрительных отношениях между педагогом и школьником.



