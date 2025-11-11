Учительница завлекла школьника на ночовку у себя дома и изнасиловала
WFLD: В США 34-летнюю учительницу из Иллинойса арестовали за совращение школьника
В американском штате Иллинойс учительницу арестовали по обвинению в совращении несовершеннолетнего ученика. Детали инцидента приводит WFLD.
Уточняется, что 34-летняя Джессика Бергманн преподавала в старшей школе города Орора. Полиция начала расследование в октябре после получения информации о подозрительных отношениях между педагогом и школьником.
Следствие установило, что Бергманн действовала осторожно: сначала учительница наладила личное общение с учеником через телефон. Тон их бесед постепенно менялся, в конечном итоге разговоры приобрели интимный характер.
После окончания школы подросток начал посещать квартиру учительницы, где оставался на ночь. Согласно материалу, он подвергался множественным изнасилованиям. В настоящий момент молодой человек уже окончил школу.
Бергманн задержали 7 ноября, однако затем решили освободить до первого слушания по делу, назначенного на 1 декабря. Ей запретили контактировать с потерпевшим и любыми лицами младше 18 лет.