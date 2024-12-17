В полиции раскрыли, кто устроил стрельбу в христианской школе в США

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Стрельбу в школе в американском городе Мэдисон, штат Висконсин, устроила 15-летняя ученица. Об этом сообщил шеф местной полиции Шон Барнс, передает CNN.
Злоумышленницей оказалась 15-летняя Натали Рапнау, которая предпочитала называть себя Саманта. По словам шефа местной полиции, предположительно, девушка совершила самоубийство, однако официальная причина смерти будет объявлена позже.
Мотивы преступления в настоящее время не установлены. Следователи опрашивают родственников. Также в доме, где проживала Рапнау, были проведены обыски.
В результате стрельбы пострадали один учитель и шесть школьников. Двое пострадавших учеников остаются в критическом состоянии.
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Мотивы преступления в настоящее время не установлены. Следователи опрашивают родственников. Также в доме, где проживала Рапнау, были проведены обыски.
В результате стрельбы пострадали один учитель и шесть школьников. Двое пострадавших учеников остаются в критическом состоянии.
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Екатерина Коршунова