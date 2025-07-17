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В США мужчина установил скрытые камеры в женских туалетах, но его раскрыла жена

Фото: iStock/vladans

В США в курортном городе Ошен-Сити мужчина установил скрытые камеры в женских туалетах на набережной и был задержан благодаря помощи жене по дому. Об этом информирует WPVI-TV.



38-летний Гарольд Перкинс был арестован после того, как правоохранители отследили его по системе распознавания номеров авто. Американец установил шесть мини-камер, замаскированных под ручки, в женских туалетах и пытался скрыть следы, меняя свой внешний вид и используя перчатки.

Жертвами стали несколько женщин и минимум один ребенок. Жена Перкинса помогла раскрыть это преступление. Она заметила подозрительную активность — муж с «необычным рвением» выносил мусор, что оказало содействие следствию.

Екатерина Коршунова

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