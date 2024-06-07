В Польше найден мертвым один из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кжановский

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Одного из самых богатых жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на польских правоохранителей.
«Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший - пропавший 54-летний мужчина», – прокомментировал пресс-офицер полиции Кросно Павел Бужиньский.
Причины смерти пока неизвестны.
Есть информация, что в минувший четверг соучредитель компании «Новый стиль» Ежи Кжановский ушел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и исчез. В поисках задействовали полицейских, спасателей, собак и дрон, оснащенный тепловизором.
Компания «Новый стиль» — крупнейшая в Европе по производству офисной мебели. В 2016 году бизнесмена обвинили в коррупции, однако дело не дошло до судебного разбирательства. Также соучредителем компании является брат Кжановского Адам.
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