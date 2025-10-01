В Польше расследуют самосуд подростков над обвиненным в педофилии украинцем
В Польше полиция расследует самосуд подростков над украинцем, которого обвинили в педофилии. Об этом сообщает RMF24.
Происшествие случилось в городе Вроцлав в сентябре прошлого года. Тогда группа подростков обвинила 23-летнего украинца в педофилии. Как оказалось, они создали фейковый аккаунт в соцсетях, в котором выдавали себя за 16-летнюю девушку. В сети они познакомились с украинцем и пригласили его на свидание. Уже на месте встречи пострадавшего поджидали подростки.
Нападавшие избили мужчину, обрили и нарисовали на лице нацистскую символику. Все происходящее подростки сняли на видео. В полиции отметили, что, несмотря на поведение пострадавшего, никто не имеет права совершать самосуд.
