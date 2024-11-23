«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз

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Баллистическую ракету средней дальности «Орешник» могут запустить еще раз, передают «Военкоры русской весны» в Telegram-канале.
«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — говорится в сообщении.Отмечено, что российская сторона намерена частично закрыть свое воздушное пространство 23-24 ноября, что может быть использовано для ракетных испытаний. Подробностей нет.
Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, Украина нанесла удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Противник использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин отмечал, что «ответ всегда будет».
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Никита Кротов