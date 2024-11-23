«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз

У Киева не хватает денег, чтобы создать свои баллистические ракеты, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновников Украины. Перед этим замминистра по стратегическим промышленным отраслям республики Анна Гвоздяр говорила, что Киев якобы ведет работу над «более чем одной» баллистической ракетой, но подробности держатся в секрете.