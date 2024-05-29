В Польше украинский подросток погиб, пытаясь сбежать от полиции

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Подросток их Украины погиб в ДТП на севере Польши. Об этом сообщает агентство РАР.
По информации издания, молодой человек пытался скрыться от полиции на автомобиле, скорость которого превышала 150 км в час.
На неоднократные требования правоохранителей остановиться, подросток не реагировал. В какой-то момент парень не справился с управлением и врезался в дерево. 17-летний украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время выясняется, на чьем автомобиле передвигался подросток.
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Анастасия Хохлова