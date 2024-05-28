Украинец отправился за хлебом в магазин, но попал в плен ВС РФ в Волчанске

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Украинский военнопленный пошел за хлебом, однако по пути его поймали сотрудники ТЦК и увезли в неизвестном направлении, далее мужчина оказался в российском плену в Волчанске. Видео допроса опубликовал военный обозреватель, экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ну, как попал на фронт. Пошел за хлебом в магазин, подъехали ТЦКашники, кинули меня в микроавтобус и увезли. Привезли в какой-то спортзал. Дня 3 мы там побыли, и нас отвезли сюда», — рассказал военнопленный ВСУ.
По его словам, он узнал, что находится в Волчанске, только от российских бойцов.
Ранее попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий заявил, что минных заграждений на границе с РФ со стороны Харьковской области не было. По его словам, украинские военные передвигались только в одном секторе и по одному маршруту, так как считали, что вся остальная территория заминирована. Однако, когда бойцы ВС РФ зашли, оказалось, что никаких минных заграждений там не было.
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