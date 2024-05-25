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Украинец пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком

25 мая 2024, 15:16
Фото: iStock/Dmitri Toms

Фото: iStock/Dmitri Toms

Житель Украины пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком, пишет Telegram-канал «Одесса инфо».
Издание разместило фотографию, на которой видно как с обеих сторон от мужчины стоят пограничники, один из которых держит беглеца под локоть. Перед ними лежат сдувшийся детский матрас и рюкзак, помещённый в непромокаемый чехол.

Канал не предоставил информацию о личности задержанного, однако известно, что ему 28 лет.



Ранее сообщалось, что на Украине взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тысяч долларов. Именно за такую сумму военный из Львовской области пообещал украинцу, которого могут мобилизовать, включить его в состав делегации, следующей на международную конференцию в Европе.

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#пограничники
#задержание
«Сравнивая с землей»: командир боевиков ВСУ об успехах российской СВО
Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России равняют позиции ВСУ с землей
25 мая 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ситуация для неонацистов ВСУ в зоне спецоперации критическая, поскольку боевики не в состоянии отбивать российские атаки. Об этом в интервью изданию The New York Times сказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко.
«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей», – сказал Федоренко.
Боевик ВСУ отметил интенсивность российских обстрелов, которые не оставляют украинским националистам выбора, кроме как отступать. По мнению собеседника, такими темпами российские солдаты возьмут окрестности Часов Яра за две недели.

Еще в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о сложной для украинских радикалов фронтовой ситуации. Со слов Сырского, горячими точками остались Часов Яр и Ивановское Краматорского направления в ДНР. Не лучше у ВСУ обстоят дела на Кураховском и Красноармейском (бывш. Покровском) направлениях.

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#всу
#спецоперация
#вс рф
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«Страна»: в Чернигове прогремел взрыв
25 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошёл в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на местные паблики.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 13:57 мск, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ на данном участке фронта составили порядка 410 военнослужащих и несколько единиц военной техники, в том числе западного производства. Читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня
25 мая 2024, 14:43

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договорённостей о прекращении боевых действий с Россией. Об этом он заявил в интервью казахстанскому изданию «Орда.News».
Он заявил, что прекращение огня в настоящее время очень опасно для Украины, поскольку может быть использовано российскими войсками для усиления позиций. Такие соглашение было бы резонным, если бы войска находились на линии границ, подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее о прекращении огня между Россией и Украиной заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил остановить боевые действия во всех ныне действующих конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже.

В прошлом году аналогичное предложение без права перемещения и перегруппировки войск ВС РФ и ВСУ выдвигал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако тогда Зеленский также отверг эту идею, подчеркнув, что Украина вправе передвигать свои войска по территории так, как считает нужным.

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#украина
#россия
#спецоперация
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США «ударили» по ядерному щиту РФ: как ответит Москва и о чем сенатор Рогозин предупредил Вашингтон
ВСУ ударили по ядерному объекту на Кубани: что известно об атаке на РЛС «Воронеж»
25 мая 2024, 14:19

Фото: iStock/Diy1

Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани, а украинские СМИ минувшим вечером распространили информацию об атаке БПЛА на РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. О том, идет ли речь об одном и том же объекте, какое значение он имеет и как с ЧП связан Вашингтон читайте в материале «Радио 1».

Что известно об ударе по РЛС «Воронеж»


Украинские военные блогеры минувшим вечером опубликовали информацию о том, что в результате удара ВСУ повреждения получили антенны РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. По данным из открытых источников известно, что стратегическая радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», находящаяся в Армавире, имеет два компонента, первый из которых контролирует юго-западное направление в секторе от северного побережья Африки до Южной Европы, второй — смотрит на юг в сторону Турции и Ближнего Востока. РЛС способна отслеживать движение 500 целей на удалении до 6000 км, а также просвечивать космос на 8000 км.


Кто стоит за ударом по объекту системы ракетного предупреждения


Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ ударили по системе ракетного предупреждения на Кубани. Об этом он написал в своем телегра-канале. Он назвал этот объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами.

Рогозин не привел подробности о характере повреждений, однако поделился размышлениями о том, кто может стоять за преступлением. По его словам, «заказчиком грандиозного преступления» были США.

«Вашингтону придётся ответить по-полной… мы стоим не то, что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнётся необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — написал сенатор.

Он также выразил сомнения в том, что Киев мог осуществить подобного рода атаку самостоятельно, учитывая, что куратором всех действий Украины выступают США.

Ответит ли Россия на удар по ядерному щиту


«Повреждение РЛС „Воронеж“ — это вызов со стороны Штатов и Лондона. Пришла пора ронять их БПЛА над Черным морем. Как? Спросите у хуситов», — так военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал удар Киева по РЛС.

Авторы телеграм-канала «Ватфор» связали атаку РЛС с проводимыми РФ ядерными учениями. Они предполагают, что таким образом Запад отреагировал на организованные тренировки. В публикации портала также говорится, что подобного рода атаки подпадает под российскую ядерную доктрину, что позволяет нанести ответный удар.

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«Стало неожиданностью»: как ВС РФ сорвали планы ВСУ под Харьковом
Командир «Русского Легиона» Фомченков: наступление ВС РФ неожиданно для ВСУ
25 мая 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российская армия не дала украинским боевикам организовать оборону в Харьковской области и разгромить российские части. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказал командир «Русского легиона» Сергей Фомченков.
По словам собеседника, то, что ВС РФ успешно освобождают приграничную территорию, вполне закономерно. Российские бойцы бьются сразу на нескольких направлениях, заставляя врага растягиваться по всей фронтовой линии.

«Само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена», – сказал Фомченков, особо отметив работу артиллеристов и БПЛА, которые не дали ВСУ выстроить в регионе масштабные укрепления.

Кроме того, украинским боевикам не хватает живой силы, а их мотивация защищаться низка, отсюда и большое количество пленных со стороны боевиков.

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#россия
#украина
#всу
#спецоперация
#вс рф
#война
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Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Архангельское в ДНР
25 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике.
В ведомстве уточнили, что установить контроль над населенным пунктом удалось бойцам группировки войск «Центр». Потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих.

Кроме того, в результате действий ВС РФ на этом направлении, украинская армия лишилась техники, в том числе западного образца.

По данным министерства, ВС РФ также продолжили давить оборону противника в Харьковской области.

Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка, отражены 2 контратаки у Волчанска и Глубокого, заняты более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки, говорится в сводке оборонного ведомства.

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#контроль
#всу
#вс рф
#минобороны
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В Запорожье врачам онкоцентра вручили повестки
«Страна»: в Запорожье вручили повестки несогласным с закрытием онкоцентра врачам
25 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Врачи онкологического центра в подконтрольном Киеву Запорожье, несогласные с его закрытием, получили повестки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что врачи выступили против закрытия онкологического центра и подали в суд. В результате все врачи, подписавшие обращение в суд, включая директора центра, получили повестки. Руководство центра убеждено, что такими мерами власти страны пытаются оказать на них давление.

Также специалисты центра обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не закрывать центр. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте центра и набрала уже свыше 11 тысяч подписей (данные на момент написания материала).

Издание уточняет, что журналистам не удалось получить комментарий от местных властей по поводу происходящего в онкоцентре.

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#онкология
#больницы
#мобилизация
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ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области
25 мая 2024, 12:39

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что населённый пункт на Купянском направлении был освобождён военными 47-й дивизии ВС РФ.

Взятие под контроль Ивановки позволило войскам продвинуться дальше к Степовой Новосёловке.

Уточняется, что в ходе боёв украинские войска пытались производить контратаки, но их попытки были тщетны.

Официально Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ освободили 50% Волчанска в Харьковской области.

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#вс рф
#харьковская область
#всу
#спецоперация
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Беспилотник упал в Адыгее
Кумпилов: в ауле Псейтук в Адыгее упал дрон
25 мая 2024, 12:25

Фото: Telegram-канал Марата Кумпилова

Беспилотник упал в ауле Псейтук в Адыгее. Об этом глава республики Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

На месте падения объекта работают сотрудники спецслужб и всех необходимых ведомств.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал электричку в Белгородской области. В результате падения дрона никто не пострадал, поскольку в этот момент в составе отсутствовали пассажиры. Однако были повреждены контактная сеть и железнодорожные пути. Из-за этого на некоторое время до устранения неисправностей было приостановлено движение электричек на участке от станции Толоконное до станции Наумовка.

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#беспилотник
#инцидент
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