Украинец пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком

Фото: iStock/Dmitri Toms
Житель Украины пытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком, пишет Telegram-канал «Одесса инфо».
Издание разместило фотографию, на которой видно как с обеих сторон от мужчины стоят пограничники, один из которых держит беглеца под локоть. Перед ними лежат сдувшийся детский матрас и рюкзак, помещённый в непромокаемый чехол.
Канал не предоставил информацию о личности задержанного, однако известно, что ему 28 лет.
Ранее сообщалось, что на Украине взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тысяч долларов. Именно за такую сумму военный из Львовской области пообещал украинцу, которого могут мобилизовать, включить его в состав делегации, следующей на международную конференцию в Европе.
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Канал не предоставил информацию о личности задержанного, однако известно, что ему 28 лет.
Ранее сообщалось, что на Украине взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тысяч долларов. Именно за такую сумму военный из Львовской области пообещал украинцу, которого могут мобилизовать, включить его в состав делегации, следующей на международную конференцию в Европе.
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Анастасия Чинкова