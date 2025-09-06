В Польше упал неопознанный объект: детали
Неопознанный объект, предположительно беспилотник, упал неподалёку от деревни Майдан‑Селец на востоке Польши, сообщает RMF FM.
По данным радиостанции, обломки обнаружены в 500 метрах от жилых домов. На место прибыли полиция и экстренные службы.
Майдан‑Селец — село с населением чуть более 200 человек к северу от Томашува‑Любельского, примерно в 30 км от границы с Украиной и в 30 км от Пшеводово, где три года назад рухнула украинская ракета. С тех пор Польша находится в повышенной готовности в связи с возможными нарушениями воздушного пространства.
В конце августа МИД Польши направил в Россию ноту протеста после падения другого беспилотника на востоке страны. Власти республики тогда заявляли, что взорвавшийся объект якобы был российским дроном и квалифицировали инцидент как провокацию Москвы. В Минобороны пообещали принять дипломатические меры.
Читайте также: