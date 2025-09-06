Достижения.рф

В Польше упал неопознанный объект: детали

RMF FM: на востоке Польши упал неопознанный объект, который может быть БПЛА
Фото: istockphoto/macky_ch

Неопознанный объект, предположительно беспилотник, упал неподалёку от деревни Майдан‑Селец на востоке Польши, сообщает RMF FM.



По данным радиостанции, обломки обнаружены в 500 метрах от жилых домов. На место прибыли полиция и экстренные службы.

Майдан‑Селец — село с населением чуть более 200 человек к северу от Томашува‑Любельского, примерно в 30 км от границы с Украиной и в 30 км от Пшеводово, где три года назад рухнула украинская ракета. С тех пор Польша находится в повышенной готовности в связи с возможными нарушениями воздушного пространства.

В конце августа МИД Польши направил в Россию ноту протеста после падения другого беспилотника на востоке страны. Власти республики тогда заявляли, что взорвавшийся объект якобы был российским дроном и квалифицировали инцидент как провокацию Москвы. В Минобороны пообещали принять дипломатические меры.

Никита Кротов

