В Польше упал неопознанный объект: детали

06 сентября 2025, 21:06

RMF FM: на востоке Польши упал неопознанный объект, который может быть БПЛА

Фото: istockphoto/macky_ch

Неопознанный объект, предположительно беспилотник, упал неподалёку от деревни Майдан‑Селец на востоке Польши, сообщает RMF FM.