Сикорский заявил, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить

06 сентября 2025, 00:25

Фото: Istock/Silent_GOS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна остаться в границах, которые способна защитить, отметив также важность свободы интеграции Киева с Западом. Это первое подобное заявление представителя польского правительства с начала специальной военной операции России на Украине.





Выступая в эфире Telewizji Polskiej (TVP), Сикорский подчеркнул:





«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», — цитируют РИА Новости.