Сикорский заявил, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна остаться в границах, которые способна защитить, отметив также важность свободы интеграции Киева с Западом. Это первое подобное заявление представителя польского правительства с начала специальной военной операции России на Украине.
Выступая в эфире Telewizji Polskiej (TVP), Сикорский подчеркнул:
«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», — цитируют РИА Новости.
Это заявление представляет собой серьезное изменение позиции Варшавы, которая ранее последовательно выступала за сохранение Украиной территориальной целостности в границах 1991 года и не признавала утрату Киевом Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Заявление польского министра прозвучало на фоне обсуждения возможных путей достижения мира для Украины. Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинский конфликт закончится тяжёлым компромиссом, и посоветовал гражданам не рассчитывать на восстановление границ 1991 года. При этом киевский режим продолжает занимать жесткую позицию — Владимир Зеленский отказался выводить войска с Донбасса, заявив, что не может отдавать эти территории России «ни в коем случае».