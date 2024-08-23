МЧС: на Кубани продолжаются поиски члена экипажа после атаки ВСУ на порт Кавказ

25 октября 2021 года в подмосковном Ногинске произошла жуткая трагедия, которая до сих пор отзывается в умах пользователей сети. Ранним утром 38-летний Александр (имя изменено) завершил ночную смену в такси и вернулся домой. Ожидая встретить жену Ларису (имя изменено) и 2-летнюю дочь Аню (имя изменено) он зашел в квартиру, но к нему так никто и не вышел.