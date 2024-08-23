МЧС: на Кубани продолжаются поиски члена экипажа после атаки ВСУ на порт Кавказ

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В МЧС России сообщили, что на Кубани продолжаются поиски одного члена экипажа затонувшего парома в порту Кавказ после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным ведомства, местонахождение одного человека по-прежнему неизвестно.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 членов экипажа удалось спасти. Нападение ВСУ произошло вечером 22 августа, когда украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.
Напомним, водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта. Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.
Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.
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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 членов экипажа удалось спасти. Нападение ВСУ произошло вечером 22 августа, когда украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.
Напомним, водителей фур и легковых автомобилей, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают на посту ДПС в поселке Ильич, расположенном за 13 километров от порта. Отмечается, что перед постом скопления машин отсутствуют. Об этом сообщает РИА Новости.
Киевский режим атаковал паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» этим вечером, 22 августа. После удара на судне разгорелся пожар, которому вскоре присвоили третий ранг сложности. На борьбу с огнем пришлось отправлять пожарный поезд, 101 спасателя и 34 машины спецтехники.
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Елена Перлова