Избитая модель Тартанова забыла, что у нее есть родители и 16-летний сын
Избитая инста-модель Анжелика Тартанова временно потеряла память после тяжёлых травм. Девушка не помнит, что у нее есть 16-летний сын и родители.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Тартанову госпитализировали 23 ноября с ушибом мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами. Ей провели две операции по трепанации черепа. Послеоперационный период осложнялся галлюцинациями, судорогами и дезориентацией. Сейчас состояние стабилизировано, и пациентку готовят к переводу в реабилитационный центр, где специалисты будут работать над восстановлением её памяти.
По версии следствия, к избиению может быть причастен её бойфренд Дмитрий. Он находится в розыске и может получить до восьми лет лишения свободы.
