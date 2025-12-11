Пьяный петербуржец бросал петарды из окна в прохожих и поплатился
Пьяный мужчина метал петарды в людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в своем телеграм-канале.
Вчера днем, 10 декабря в 12:20, в полицию Приморского района поступило сообщение о хулиганстве. Утверждалось, что неизвестный из окна квартиры дома №7 на Аэродромной улице бросает петарды в прохожих.
Прибывшие на место стражи порядка вычислили подозреваемого — им оказался 37-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что мужчина нигде не работает и ранее был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что петарда взорвалась в руках 12-летнего мальчика на востоке Москвы. У ребенка диагностировали ожог третьей степени, а также повреждения грудной клетки и верхних конечностей.
