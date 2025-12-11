Пьяный петербуржец бросал петарды из окна в прохожих и поплатился

11 декабря 2025, 10:21

В Петербурге задержали пьяного мужчину, бросавшего петарды из окна в прохожих

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пьяный мужчина метал петарды в людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в своем телеграм-канале.