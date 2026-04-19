В популярном детском питании нашли крысиный яд
В Австрии обнаружили крысиный яд в банке детского питания HiPP. Об этом информирует Reuters.
Производитель незамедлительно предупредил покупателей о потенциальной угрозе и пообещал возместить затраты на возврат покупок. Компания сообщила о возможном загрязнении всей продукции, включая овощные смеси с морковью и картофелем. Из-за риска для здоровья отзываются партии товаров, которые реализовывались в более чем тысяче магазинов.
Согласно результатам расследования, на банках с подозрительной продукцией обнаружены этикетки с красным кругом, а крышки имеют повреждения или не соответствуют заводской запайке. Полиция советует тщательно мыть руки после контакта с этими товарами, поскольку их употребление может привести к летальному исходу.
