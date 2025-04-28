В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины

Халатность послужила причиной взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас. Об этом заявил глава МВД исламской республики Искандар Момени, его слова приводит Mehr. Он подчеркнул, что виновников уже задержали и образовали комиссию для расследования инцидента.