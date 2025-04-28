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В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины

Министр МВД Ирана Момени: взрыв в порту Бендер-Аббаса произошел из-за халатности
Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Халатность послужила причиной взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас. Об этом заявил глава МВД исламской республики Искандар Момени, его слова приводит Mehr. Он подчеркнул, что виновников уже задержали и образовали комиссию для расследования инцидента.
«…Расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность», — сказал министр.

Момени добавил, что российские самолеты, которые прибыли в порт помочь потушить пожар, пока не задействованы, но их используют при надобности. Взрыв порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. По последней информации, 46 человек погибли, свыше 1200 человек пострадали.

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#мир
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#взрывы
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Рэпер VACÍO вступил в ЛГБТ*-комьюнити в Париже
28 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/Brastock Images

27-летний рэпер VACÍO, ранее утверждавший, что не считает себя представителем ЛГБТ*, провел время в Париже с племянником солиста «Иванушек International» Андреем Григорьевым-Апполоновым и транс*-блогером Игорем Синяком. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
VACÍO, который прославился благодаря своему костюму «носок на члене», был замечен на нетрадиционной вечеринке, организованной Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Гости собрались в квартире в Париже, где племянник Рыжего из «Иванушек» исполнял песни для участников мероприятия, а затем компания отправилась в ресторан.

Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, оказался в центре скандала после своего визита на «голую вечеринку» к Насте Ивлеевой, за что провел 25 суток в спецприемнике, захватив Новый год. В результате ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей и 15 суток ареста за появление на публике в одном носке.

После этого инцидента певец обещал пойти в армию в прошлом году, однако не явился по повестке, так как уехал в США.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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Массовое отключение связи и электричества произошло в Португалии и Испании
28 апреля 2025, 15:00

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Массовое отключение света и связи произошло в Португалии и Испании. Как сообщает La Sexta, речь идет о сотнях домов и предприятий.
«…Электричество в сотнях предприятий и домов, включая мобильные сети, было отключено в понедельник около 12:30 (13:30 мск. — ред.) во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан», — сказано в публикации.
Отключения произошли в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Севилье, Ла-Корунье и прочих городах. Отмечаются серьезные сбои в работе авиагавани Мадрид-Барахас. Из-за неработающих светофоров в ряде населенных пунктов парализовало движение. Журналисты подчеркнули, что причины произошедшего сейчас выясняют власти совместно с энергокомпаниями.

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#мир
#испания
#португалия
#электричество
#отключение
#новости
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Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
В Барнауле задержан гражданин Таджикистана по подозрению в подготовке теракта
28 апреля 2025, 14:19

Фото: iStock/Rawf8

В Барнауле был задержан 21-летний гражданин Таджикистана Пахлавон Курбонов, подозреваемый в подготовке теракта. По данным следствия, он планировал поджечь Покровский кафедральный собор, расположенный на улице Никитина. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».
Курбонов был задержан 23 апреля, в настоящее время против него возбуждено уголовное дело за подготовку теракта. Следственные органы продолжают работу по делу, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства планируемого преступления.

Ранее житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома, используя самодельный пистолет-пулемет. В результате стрельбы погибла 36-летняя Екатерина К., которая скончалась до приезда скорой помощи.

До этого стало известно, что тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково. Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пистолет
#рф
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Африканку убили в Южном Медведково
Mash: Тело африканки с ножевым ранением нашли Южном Медведково
28 апреля 2025, 13:21

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело африканки с ножевым ранением обнаружили в столичном районе Южное Медведково, пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что иностранку нашли возле ногтевой студии. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы. По предварительной информации, девушка погибла от удара ножом в сердце. На месте работает Следственный комитет, устанавливаются все детали произошедшего.

Перед этим сообщалось, что столичная Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей. Злоумышленники имели при себе удостоверения сотрудников региональной организации и вводили своих жертв в заблуждение, склоняя их установить дорогостоящее оборудование для защиты бытовой техники.

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#мир
#россия
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Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров в Москве
28 апреля 2025, 13:19

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники столичной Росгвардии при поддержке СОБРа задержали подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров. В ведомстве предоставили соответствующие кадры.
По данным следователей, фигуранты навязывали своим жертвам установку дорогого оборудования для защиты бытовой техники. Злоумышленники вводили пожилых людей в заблуждение, говоря о якобы повышенном риске возгораний.

«По предварительным данным, аферисты обманули не менее 17 пенсионеров, причинив ущерб на суммы от 10 до 80 тысяч рублей с каждого», — сказано в релизе ведомства.
У задержанных нашли удостоверения работников региональной организации, оборудование, банковские карты и прочие вещдоки. Следователи продолжают разбирательство.

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#мир
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