В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины

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Халатность послужила причиной взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас. Об этом заявил глава МВД исламской республики Искандар Момени, его слова приводит Mehr. Он подчеркнул, что виновников уже задержали и образовали комиссию для расследования инцидента.
«…Расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность», — сказал министр.
Момени добавил, что российские самолеты, которые прибыли в порт помочь потушить пожар, пока не задействованы, но их используют при надобности. Взрыв порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. По последней информации, 46 человек погибли, свыше 1200 человек пострадали.
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